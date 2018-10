USA sikter russisk kvinne for innblanding i amerikanske valg

En russisk kvinne er siktet for innblanding i amerikanske valg, inkludert neste måneds mellomvalg til Kongressen, opplyser justisdepartementet i Washington.

Det dreier seg ifølge nyhetsbyrået AP om den første føderale siktelsen som handler om angivelig russisk innblanding i årets mellomvalg.

Justisdepartementet i Washington presenterte siktelsen fredag etter at amerikansk etterretning hadde sendt ut en uttalelse der det heter at de er bekymret over forsøk fra Russland, Kina og Iran på å påvirke amerikanske velgere og amerikansk politikk.

Kvinnen er i siktelsen navngitt som Elena Alekseevna Khusjynova, og det oppgis at hun var ansatt i den samme trollfabrikken i Russland som spesialetterforsker Robert Mueller tok ut siktelse mot i februar.

Khusjynova anklages for å ha bistått med kontroll av finansiering av et russisk forsøk på å bruke falske innlegg i sosiale medier for å spre sinne og splittelse blant amerikanske velgere.

Den hemmelighetsfulle St. Petersburg-baserte russiske enheten Internet Research Agency (IRA) fikk stor oppmerksomhet etter at Mueller i februar tok ut siktelse mot IRA, samt to andre selskaper og 13 russere, for innblanding i presidentvalget i USA.

IRA har blitt døpt «trollgården» av russiske medier, ettersom ansatte derfra blogger og kommenterer innhold på internett via falske identiteter.

