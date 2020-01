USA skjerper visumreglene for gravide

President Donald Trump vil ha slutt på det som omtales som fødselsturisme og skjerper visumreglene for gravide kvinner.

Alle som blir født i USA, har krav på amerikansk statsborgerskap, noe Trump mener blir utnyttet av gravide kvinner som utelukkende kommer for å føde.

– Ved å stenge dette gapende smutthullet, kan vi få bukt med dette omfattende misbruket og beskytte USA mot den nasjonale sikkerhetsrisiko det innebærer, heter det i en kunngjøring fra Det hvite hus.

Med de nye reglene vil det være opp til USAs konsulater å avgjøre hvilke motiver gravide kvinner har for å søke visum til USA. Hvordan dette skal skje, er høyst uklart ettersom konsulatansatte ikke har anledning til å spørre visumsøkere om de er gravide eller om de planlegger å bli det.

Gravide som søker visum for å få medisinsk behandling i USA, skal imidlertid behandles på lik linje med alle andre visumsøkere, vel å merke dersom de kan dokumentere at de har nok penger til å betale for behandling og opphold, heter det.

De nye visumreglene trer i kraft alt fredag, opplyser Det hvite hus.

