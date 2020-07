USA skuffet over Tyrkias Hagia Sofia-beslutning

USA er skuffet over at tyrkiske myndigheter har omgjort Hagia Sofia fra museum til moské, sier en talskvinne for USAs utenriksdepartement.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

– Vi er skuffet over at den tyrkiske regjeringen har endret statusen til Hagia Sofia, sier pressetalskvinne Morgan Ortagus. – Men etter det vi forstår har tyrkiske myndigheter forpliktet seg til å la Hagia Sofia være åpen for alle besøkende, og vi ser fram til å høre om planene for Hagia Sofia for å sikret at det blir værende tilgjengelig for alle uten unntak, sier Ortagus. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan omgjorde formelt kulturmonumentet til en moské fredag. (©NTB)