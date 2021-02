USA slutter seg til FNs menneskerettighetsråd igjen

USA slutter seg igjen til FNs menneskerettighetsråd, som president Donald Trump vendte ryggen til for tre år siden.

Ifølge ikke navngitte tjenestemenn vil president Joe Bidens administrasjon mandag kunngjøre at USA melder seg inn i menneskerettighetsrådet igjen.

Dermed blir nok ett av Trumps grep for å ta USA ut av globale samarbeid omgjort.

USA vil slutte seg til rådet som en observatør, med mål om å bli valgt inn som fullverdig medlem. Avgjørelsen vil trolig bli kritisert av republikanere og Israel-lobbyister i USA.

Trump forsvarte utmeldingen i 2018 med at rådet i for stor grad prioriterte å behandle saker om Israel, mens flere autoritære stater var medlemmer.

Etter at Biden tok over som USAs president har landet på nytt sluttet seg til blant annet Parisavtalen og Verdens helseorganisasjon (WHO).



