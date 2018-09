USA stanser all støtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger

Palestinske ledere fordømmer USAs beslutning om å stanse all pengestøtte til FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA).

Utenriksdepartementet i Washington kunngjorde fredag at USA stanser støtten fordi organisasjonen har «uopprettelige feil».

Saeb Erekat, som er medlem av PLOs toppledelse, påpeker at UNRWA ble opprettet av FN for å gi bistand helt til det palestinske spørsmålet er løst.

– USA har ingen rett til å støtte og godkjenne at palestinsk land blir stjålet under den israelske okkupasjonen, sa han.

En talsmann for Palestinas president Mahmoud Abbas kaller beslutningen et grovt angrep på palestinerne og en krenkelse av FNs resolusjoner.

UNRWA selv uttrykker stor skuffelse. Talsmannen Chris Gunness avviste i sterke ordelag at UNRWA skulle lide av uopprettelige feil og viste til at det internasjonale samfunnet, giverlandene og vertslandene alle har hyllet organisasjonen for sin innsats.

Beslutningen vil få store følger for de palestinske flyktningene, og UNRWA vil nå søke ekstra penger fra partnere i Europa, Midtøsten og Asia.

USA var tidligere den største enkeltbidragsyteren til UNRWA, men Trump-administrasjonen kuttet tidligere i år 2,5 milliarder kroner i årlig pengestøtte.

Hjelpeorganisasjonen driver blant annet 711 skoler for 526.000 elever på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden, samt i Jordan, Libanon og Syria.

(©NTB)

