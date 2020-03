USA stopper all flytrafikk fra Europa i 30 dager

Restriksjonene gjelder ikke Storbritannia, opplyser president Donald Trump i en tale fra Det hvite hus natt til torsdag.

Innreisenekten vil tre i kraft midnatt natt til fredag.

I talen til nasjonen påpekte Trump at EU ikke hadde gjort nok for å stoppe spredningen av koronaviruset ved for eksempel å stoppe flygninger fra Kina. Han mer enn antydet at smitten var kommet til USA fra Europa.

– Jeg nøler ikke med å innføre tiltak som kan redde livene til amerikanske borgere. Vi må sette politikk til side og samles for å håndtere denne krisen, sa Trump talen.