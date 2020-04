USA stopper innvandring i 60 dager

President Donald Trump opplyste under pressebrifingen tirsdag at USA vil nekte innvandring i 60 dager.

Trump begrunner avgjørelsen med at en midlertidig stopp i innvandringen vil bidra til å sette arbeidsledige amerikanere først i jobbkøen når USA gjenåpner.

Innvandringsstoppen vil i første omgang vare i 60 dager, men presidenten påpeker at den kan forlenges eller endres, og at han vil se an den amerikanske økonomien først.

Trump presiserer at dette kun gjelder innvandrere som søker permanent oppholdstillatelse i USA.

