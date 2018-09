USA-støttede styrker angriper IS-kontrollert område i Øst-Syria

USA-støttede grupper gikk mandag til angrep mot et stadig mindre, IS-kontrollert område i det østlige Syria, opplyser kilder tett på det som skjer.

De syriske demokratiske styrker (SDF), som er en allianse av kurdiske og arabiske krigere, har i flere måneder nærmet seg byen Hajin og omegn i den østlige Deir al-Zor-provinsen. Mandag begynte offensiven mot selve byen.

En kommandant fra SDF sier at angrepet i denne fasen består av tung artilleriild og amerikanskstyrte luftangrep. Minst 15 IS-krigere skal være drept.

Den syriske observatørgruppen SOHR sier at tapstallet er minst 17.

Voldsomme sammenstøt

– Våre styrker innledet i dag angrepet mot IS i Hajin med artilleri og fly. Sammenstøtene vil bli voldsomme, siden IS har forsterket sine stillinger. Men vi skal ta kontroll over byen, sier SDF-kommandanten som ikke vil navngis.

SOHR, som følger situasjonen over hele Syria fra sin base i London, sier at SDF har samlet krigere og utstyr i ukevis før angrepet.

– Offensiven for å gjøre slutt på IS' nærvær i denne lommen begynte i dag med de kraftigste flyangrep og den mest omfattende artilleribeskytning mot IS-stillinger på mange måneder, sier SOHRs leder Rami Abdulrahman.

Korridor

Han legger til at SDF har tatt seg inn i noen av byens nordlige områder og åpent en korridor slik at sivile kan komme seg ut.

Helt siden opprettelsen av det såkalte kalifatet i 2014, med områder i Syria og Irak, er IS presset tilbake på alle fronter. I dag har ekstremistgruppen kontroll over deler av provinsen Deir al-Zor og et landområde sør i Syria.

SDF ble dannet i oktober 2015 og blir støttet av en amerikansk-ledet koalisjon som setter inn fly, artilleri og spesialrådgivere. Det var denne alliansen som drev IS ut fra det nordlige Syria i fjor, inkludert bastionen Raqqa.

