USA tar Iran-konflikten til FNs sikkerhetsråd

USA har bedt om et lukket møte om Iran og den siste utviklingen rundt Persiabukta og Omanbukta i FNs sikkerhetsråd mandag, opplyser diplomater.

Diskusjonene skal ifølge en ikke navngitt kilde handle både om de siste angrepene mot oljetankere, som USA beskylder Iran for å stå bak, og nedskytingen av et ubemannet overvåkingsfly.

USA hevder at nedskytningen av det amerikanske militærflyet skjedde i internasjonalt luftrom, mens Iran hevder at det ble skutt ned i iransk luftrom.

En talsmann for FNs generalsekretær António Guterres bekreftet samme dag at FN-sjefen har mottatt et brev fra Iran som er gitt videre til FNs sikkerhetsråd.

I brevet skriver Irans FN-ambassadør at dronen som Iran skjøt ned, åpenbart var på spionasjetokt, og at den fløy inn i iransk luftrom.

