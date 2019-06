USA tause etter at Iran hevder å ha skutt ned amerikansk drone

Patruljebåter fra US Navy er sammen med større marinefartøyer plassert i amerikanske marinens 5. flåte ved Hormuz-stredet i Midtøsten. Torsdag hevdet Irans revolusjonsgarde at den hadde skutt ned en amerikansk drone over sitt territorium, men en talsmann for marinen nekter dette. Foto: Kamran Jebreili/ AP/ NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)