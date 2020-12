USA tiltaler libyer for Lockerbie-bomben

USA har tiltalt en libyer for å ha vært med på å lage bomben som sprengte et Pan Am-fly over den skotske landsbyen Lockerbie for 32 år siden.

Alle de 259 som var om bord i flyet, blant dem 190 amerikanske statsborgere og elleve landsbyboere, ble drept i terroraksjonen. Ifølge USAs justisminister William Barr var en tidligere libysk etterretningsagent, kjent under navnet Abu Agela Mas'ud Kheir Al-Marimi, med på å bygge sprengladningen som ble smuglet om bord i flyet. – Denne mannen, som var ansvarlig for å drap på amerikanere og mange andre, vil endelig bli stilt til ansvar for sine forbrytelser, sier Barr. Det er ikke kjent om den siktede mannen er i live, eller hvor han eventuelt befinner seg. (©NTB) Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget Terrorisme

Krig/Konflikter Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her