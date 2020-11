USA-valget er i gang for alvor

Presidentvalget 2020 er i gang for alvor. Valglokalene i en rekke delstater nordøst i USA, blant annet New York, har åpnet dørene.

Valglokalene er nå åpne i Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York og Virginia.

Det ventes rekordhøy valgdeltakelse i år, til tross for at pandemien har satt preg på USA denne høsten.

Før valgdagen rullet i gang, har hele 99,65 millioner amerikanere forhåndsstemt, viser tall fra U.S. Elections Project. Av dem har 35,72 millioner forhåndsstemt med personlig oppmøte, mens 63,93 millioner har sendt inn poststemme.

Demokratenes kandidat, Joe Biden, leder på nesten alle meningsmålingene.

– Jeg har på følelsen at vi kommer til å samles til en stor seier i morgen, sa Biden under et valgkamparrangement mandag kveld i Pittsburgh Pennsylvania, hvor han sto på scenen sammen med popstjernen Lady Gaga.

Sittende president Donald Trump hevder på sin side at meningsmålingene kan være rigget mot ham.

– Vi kommer til å få nok en vakker seier i morgen, sa han til en folkemengde i Michigan tirsdag morgen.