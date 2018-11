USA-valget: Teknisk trøbbel og lange køer

Kan demokratene sikre seg flertall i minst et kammer? Trøbbel har preget valgdagen så langt.

WASHINGTON/LOS ANGELES (Nettavisen): 2018-valget omtales som et av de viktigste mellomvalgene på lang tid.

Demokratene håper å gjøre noe med republikanernes flertall i Kongressen.

I første valgdagsmåling, som kom klokka 23, melder CNN at Donald Trumps godkjent-rating er på 45 prosent, mens 55 mener han ikke gjør en god jobb. 26 svarte at de stemte for å støtte presidenten.

Hele 56 prosent av de spurte mener USA som helhet går i feil retning, mens 41 mener landet går i riktig retning. Dette er foreløpige tall, men CNNs eksperter mener det kan gi en pekepinn om at velgerne ikke er fornøyd med republikanernes måte å lede landet på .

Det er mest spenning knyttet til senatsvalgene i delstatene Arizona, Florida, Indiana, Montana, Missouri, Nevada, West Virginia og Tennessee.

Når det gjelder Representantenes hus kan California bli avgjørende.

Teknisk trøbbel

Vermont var først ute tirsdag og åpnet valglokalene åpnet allerede klokken 5 lokal tid.

De siste valglokalene stenger i Alaska klokken 20 lokal tid, klokken 6 norsk tid onsdag morgen.

Flere steder er det meldt om svært lange køer, maskintrøbbel og andre problemer på valgdagen.

Delstaten Georgia opplevde noen av de mest omfattende problemene. Der måtte enkelte velgere finne seg i å vente tre timer i kø før de fikk avgi stemme.

I Indiana fører valgtrøbbel fører til lengre åpningstid ved valglokaler.

Les: Mail fra Barack Obama: Erik, nå trenger jeg deg!

I New York City blir det meldt om lange køer fordi flere maskiner som skal skanne stemmesedlene, brøt sammen.

Det er likevel ventet høy valgdeltakelse. Nesten 35 millioner amerikanere har forhåndsstemt. Det er nesten 15 millioner mer enn i 2014.

KØER: Velger venter i kø i Brooklyn i New York. Ved to ulike valglokaler i bydelen skal de fleste skannemaskinene ha vært ødelagt, noe som førte til at folk måtte vente i timevis på å avgi stemme.

Spådde et kammer hver

Republikanerne hadde før valget flertall i begge kamre i Kongressen.

Eksperter og analytikere spådde at demokratene ville vinne flertall i Representantenes hus, mens republikanerne ville beholde flertallet i Senatet.

Hverdagen vil bli vanskeligere for president Trump dersom republikanerne mister flertallet i Representantenes hus. Mange lovforslag og bevilgningssaker vil bli stanset eller trenert.

Det var likevel veldig jevnt på mange målinger før valget, så det ble tatt forbehold om at valget kunne vippe begge veier.

