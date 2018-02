USA kommer snart til å offentliggjøre de hardeste sanksjonene mot Nord-Korea noensinne, sier visepresident Mike Pence.

– USA vil ikke la Nord-Koreas propaganda kapre OL, sa Pence under et besøk i Japan onsdag.

Nord-Korea er allerede rammet av omfattende internasjonale sanksjoner som er ment å presse landet til å avslutte sitt atomvåpenprogram.

Varselet om nye amerikanske sanksjoner kommer bare to dager før vinterlekene innledes i Sør-Korea. Der deltar også Nord-Korea etter at de to landene ble enige om en viss tilnærming like etter nyttår.

Kritikere mener at Nord-Korea forsøker å utnytte vinterlekene til å minske presset på landet.

