USA vil åpne konsulat i Vest-Sahara

USAs utenriksdepartement sier de vil åpne et konsulat i Vest-Sahara etter at Donald Trump har anerkjent marokkansk suverenitet over den omstridte regionen.

Prosessen med å forberede åpning er allerede kommet i gang, opplyste USAs utenriksminister Mike Pompeo julaften. Han la til at ambassaden i Marokkos hovedstad Rabat vil drifte et virtuelt konsulat i Vest-Sahara, inntil et fysisk konsulat er på plass. Trump kunngjorde 10. desember at USA anerkjenner Marokkos suverenitet over Vest-Sahara. Kunngjøringen er del av avtalen der Marokko, i likhet med flere andre arabiske land, normaliserer sitt diplomatiske forhold med Israel. FN anser Vest-Sahara som et ikke-selvstyrt territorium. Statssekretær Audun Halvorsen (H) har til NTB understreket at Norge ikke vil følge USAs anerkjennelse av Marokkos suverenitet over området. (©NTB)

