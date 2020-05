USA vil bruke alle midler for å frigjøre amerikanere i Venezuela

USA varsler bruk av «alle midler» for å frigjøre de to amerikanerne som er pågrepet i Venezuela, anklaget for å ha deltatt i et mislykket angrep.

– Hvis Maduro-regimet bestemmer seg for å holde på dem, skal vi ta i bruk alle midler tilgjengelig for å få dem tilbake, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo onsdag. De to ble pågrepet etter et mislykket angrep i den venezuelanske havnebyen La Guaira søndag. Venezuelas president Nicolás Maduro hevdet dagen etter at de to amerikanerne er leiesoldater. Soldater forsøkte søndag før daggry å ta seg inn i La Guaira i båter. De ble stoppet av myndighetene, som har opplyst at åtte angripere ble drept. Den tidligere amerikanske spesialsoldaten Jordan Goudreau har tatt på seg skylden for angrepet. Han driver et sikkerhetsselskap i USA, og det angivelige målet bak angrepet skal ha vært å styrte regimet i Venezuela. USAs regjering har avvist at de står bak angrepet. (©NTB)

