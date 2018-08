USA vil opprette et eget romforsvar

USA kommer til å opprette et eget romforsvar i løpet av 2020, ifølge visepresident Mike Pence. Romforsvaret skal bli en sjette avdeling i landets hær.

Ifølge Pence skal en selvstendig romforsvarsavdeling sikre amerikansk dominans i rommet – der USA har konkurranse fra stormaktene Kina og Russland. Visepresidenten sier at regjeringen foreslår at USA setter av 8 milliarder dollar til prosjektet.

Pengene skal brukes over en åtteårsperiode.

– Tiden er inne for å skrive det neste kapittelet i vårt forsvars historie. Vi må forberede styrkene på at rommet blir en slagmark der USAs beste og modigste må bekjempe en ny bølge av trusler mot vårt folk og vår nasjon, sier Pence.

Forslaget må behandles av kongressen før det kan tre i kraft.

Det kommer etter et ønske fra USAs president Donald Trump, som flere ganger har snakket varmt om satsing i rommet.

– Min nye nasjonale strategi for verdensrommet anerkjenner at verdensrommet er en arena for krig, akkurat som på land og i sjøen, sa Trump i mars.

– Vi kan til og med ha en romstyrke. Vi har luftforsvaret, vi vil få romforsvaret, vi vil ha hæren og sjøforsvaret. Kanskje vi skal gjøre det. Det kan skje, la presidenten til.

I fjor gikk en kongresskomité inn for et beslektet forslag.

Det ble til slutt droppet av forsvarsdepartementet under budsjettbehandlingen, men har fortsatt støtte i deler av Kongressen.

(©NTB)

