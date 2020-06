USA vil redusere styrkene i Irak de neste månedene

USA lovet torsdag å redusere styrkene i Irak i løpet av de kommende månedene etter samtaler med myndighetene i landet.

Det går fram av en fellesuttalelse fra amerikanske og irakiske myndigheter.

– De to landene erkjenner at i lys av at det er gjort betydelige fremskritt i prosessen med å eliminere ISIS-trusselen, vil USA de kommende månedene fortsette å redusere styrkene i Irak, heter det uttalelsen.

ISIS er en av flere forkortelser som brukes om den ytterliggående islamistgruppa som kaller seg Den islamske staten (IS).

Irak har presset på for en tilbaketrekking av den USA-ledede koalisjonen mot IS i landet, og i mars begynte tilbaketrekningen fra tre baser i Irak.

