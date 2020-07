USA vurderer innreiseforbud for medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet

Et omfattende innreiseforbud for medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet er ifølge avisen The New York Times til vurdering hos Trump-administrasjonen. Illustrasjonsfoto: Andy Wong / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Et omfattende innreiseforbud for medlemmer av det kinesiske kommunistpartiet er ifølge avisen The New York Times til vurdering hos Trump-administrasjonen.

Forbudet som vurderes, er basert på de samme vedtektene i immigrasjonsloven som ble brukt da USA i 2017 innførte et innreiseforbud for utvalgte land med hovedsakelig muslimsk befolkning, skiver avisen. Utkastet til presidentordren åpner også for å trekke tilbake visumet for medlemmer av kommunistpartiet og deres familiemedlemmer som allerede har opphold i USA. Det vil i så fall bety at de blir kastet ut av landet. Det blir også foreslått innreiseforbud for medlemmer av det kinesiske forsvaret og leder i statseide selskaper, selv om mange av disse sannsynligvis også er partimedlemmer. Detaljene i presidentordren er ikke ferdigstilt, og president Donald Trump kan velge å forkaste den, skriver The New York Times. Nyheten kommer samme dag som utenriksminister Mike Pompeo kunngjorde at USA innfører reiserestriksjoner for ansatte i den kinesiske teknologigiganten Huawei og andre selskaper som anses å støtte påståtte menneskerettighetsbrudd i Kina. (©NTB)