USAs ambassadør i Libanon kalt inn på teppet

USAs ambassadør i Libanon, Dorothy Shea, er kalt inn på teppet hos utenriksminister Nassif Hitti, etter en uttalelse hun kom med om Hizbollah.

Ifølge Libanons nasjonale nyhetsbyrå NNA må Shea innfinne seg på Hittis kontor mandag klokka 14 for å motta en formell protest.

I et intervju med den saudiarabiske TV-kanalen Al-Hadath fredag sa Shea at USA «er dypt bekymret over Hizbollah, som er stemplet som en terroristorganisasjon».

– De har tilegnet seg milliarder av dollar som skulle ha gått til statskassen slik at regjeringen kunne ha gitt grunnleggende tjenester til folket, sa hun blant annet.

– De har undergravd noen av de økonomiske reformene Libanons økonomi så desperat behøver, la hun til.

Hizbollah og deres allierte kontrollerer både nasjonalforsamlingen og regjeringen i Libanon, og talsmenn for partiet anklager Shea for «fiendtlig oppførsel» og uttalelsene for et «angrep mot Libanons suverenitet og verdighet».

