USAs etterretning: Koronaviruset er ikke menneskeskapt

Koronaviruset er ikke menneskeskapt eller genetisk modifisert, konkluderer amerikansk etterretning.

President Donald Trump og andre har antydet at viruset kan være menneskeskapt og komme fra et laboratorium i Wuhan, den kinesiske byen der viruset først ble påvist og tok liv. Dette foreligger det ingen beviser for, konkluderer amerikansk etterretning.

Det undersøkes fortsatt om viruset oppsto som følge av en ulykke på et kinesisk laboratorium eller gjennom kontakt med dyr, opplyser kontoret til USAs øverste etterretningssjef, Mike Dempsey, som koordinerer virksomheten til landets 16. ulike etterretningsorganisasjoner.

