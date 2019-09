USAs etterretningssjef: – Varsleren gjorde det rette

USAs fungerende etterretningssjef sier at varsleren som leverte inn en klage på president Donald Trump, gjorde det som var riktig.

Den nasjonale etterretningssjefen Joseph Maguire ble torsdag spurt ut av etterretningskomiteen i Representantenes hus. Her sa han at varsleren har fulgt loven helt og holdent. Han sa også at situasjonen er «unik og uten sidestykke».

– Jeg mener at alt i denne saken er fullstendig uten sidestykke, sa Magurie.

– Jeg mener at varsleren handler i god tro. Jeg mener varsleren gjorde det riktige, sa han videre.

Maguire må under høringen svare på spørsmål om hvordan han har håndtert varselet som ble levert inn til generalinspektøren for amerikansk etterretning 12. august.

Like før høringen ble en sladdet versjon av varslingsrapporten offentliggjort av etterretningskomiteen.

Varslingsrapporten handler om en telefonsamtale som Trump hadde med sin ukrainske motpart 25. juli, og som varsleren mener er et forsøk fra Trumps side på å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden, som kan bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg.

Onsdag ble et sammendrag av Trumps telefonsamtale med president Volodymyr Zelenskyj offentliggjort. Det bekrefter opplysninger fra amerikanske medier om at Trump ba om en gransking av Biden.

Dagen før ble det klart at Representantenes hus innleder en riksrettsprosess mot Trump.

