USAs finansminister trekker seg fra konferanse i Saudi-Arabia

USAs finansminister Steven Mnuchin trekker seg fra en stor økonomisk konferanse i Saudi-Arabia etter journalisten Jamal Khashoggis forsvinning.

– Jeg kommer ikke til å delta på konferansen, skrev Mnuchin på Twitter torsdag etter et møte med USAs president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo.

Pompeo hadde da akkurat kommet hjem fra Saudi-Arabia og Tyrkia, der han hadde blitt orientert om etterforskningen rundt Khashoggis forsvinning.

Mnuchins kunngjøring torsdag førte til nedgang i aksjekursene på Wall Street.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire besluttet tidligere torsdag å avlyse sin deltakelse på konferansen, som skal holdes 23. og 24. oktober. Seks land var påmeldt til konferansen, som er døpt «Davos in the Desert» – inspirert av Verdens økonomiske forum som hvert år holdes i Davos i Sveits.

Nederlands finansminister Wopke Hoekstra bestemte seg for å avlyse sin deltakelse etter å ha snakket med Le Maire torsdag. Storbritannias handelsminister Liam Fox besluttet også å trekke seg.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas står på talerlisten, men opplyste onsdag at han nå er i tenkeboksen som følge av journalisten Jamal Khashoggis forsvinning under et besøk på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Flere næringslivstopper har også trukket seg fra konferansen, i likhet med leder for Det internasjonale pengefondet (IMF), Christine Lagarde.

