USAs folketelling avsluttes en måned før tiden

Til tross for at fire av ti amerikanske husholdninger ikke har svart på folketellingsundersøkelsen, avsluttes tellingen 30. september, en måned før tiden.

Det opplyste lederen for etaten ansvarlig for folketellingen, Steven Dillingham i US Census Bureau, mandag, ifølge NPR.

Årsaken er at etaten trenger mer tid til å behandle resultatene innen tidsfristen 31. desember.

– Vi vil øke hastigheten i tellingen, uten å ofre nøyaktighet, opplyser Dillingham i en uttalelse.

Tellingen gjennomføres hvert tiende år. Resultatene er blant annet grunnleggende for fordeling av politisk representasjon på lokale og føderale nivå, utdeling av føderale tilskudd og tilbudet av offentlige tjenester og infrastruktur.

For å sikre at tellingen gjennomføres innen den nye tidsfristen, planlegger etaten å ansette flere folk og gi nåværende ansatte muligheten til å jobbe lengre dager.

Demokrater og andre kritikere frykter at avgjørelsen kommer som følge av press fra Trump-administrasjonen og vil bidra til at personer og husholdninger som er vanskelige å kontakte, ekskluderes fra tellingen.

– Sjansen for å få en folketelling som er nøyaktig nok til å brukes, er usikker. Veldig, veldig usikker, sier tidligere leder i US Census Bureau, Kenneth Prewitt, til Los Angeles Times.

