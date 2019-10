USAs forsvarsminister er dypt skuffet over Tyrkia

USAs forsvarsminister Mark Esper kaller Tyrkias beslutning om å invadere Syria for «impulsiv» og sier den vil gjøre regionen enda mer ustabil.

På en pressekonferanse i Pentagon fredag sa Esper at USA er dypt skuffet over den tyrkiske offensiven, og at den har gjort alvorlig skade på det allerede tynnslitte forholdet til Tyrkia.

Han hevdet også at selv om amerikanske soldater er trukket tilbake fra den syrisk-tyrkiske grensen, så betyr det ikke at USA har sviktet de syriske kurderne.

– For å være klar. Vi overgir ikke våre kurdiske samarbeidsstyrker, og amerikanske styrker blir værende sammen med dem i andre deler av Syria. Den impulsive handlingen til president Erdogan om å invadere Nord-Syria har satt USA i en vanskelig situasjon, sa Esper.

Han ba Tyrkia om å stanse offensiven, men han la til at det er ingenting som tyder på at Tyrkia er villig til å gjøre det.

På pressekonferansen deltok også forsvarssjef Mark Milley.

Han framholdt at de tyrkiske militæroperasjonene på syrisk side av grensen foreløpig er «relativt begrenset».

