Chad Wolf, USAs fungerende minister for innenlands sikkerhet, trekker seg.

Det går fram i en melding Wolf har sendt til sine ansatte. Han fratrer ved midnatt natt til tirsdag lokal tid.

Wolf kom i forrige uke med skarp kritikk av opptøyene og volden i kongressbygningen i Washington. Men han har også sagt at han planla å bli værende i stillingen.

Ledelsen for USAs departement for innenlands sikkerhet blir inntil videre overtatt av Pete Gaynor, som inntil nå har ledet Fema, den amerikanske etaten for krisehåndtering.

