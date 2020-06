USAs gater fulle av demonstranter tross portforbud

Demonstranter i USA trosset portforbud og strømmet ut i gatene, bare timer etter at Donald Trump forsøkte å presse guvernørene til å sette hardt mot hardt.

Den omfattende protestbølgen viser ingen tegn til å gi seg, en drøy uke etter at afroamerikanske George Floyd (46) døde i forbindelse med en politipågripelse på et fortau i Minneapolis.

Over 20.000 medlemmer av Nasjonalgarden er blitt utplassert i 29 delstater for å håndtere opptøyer og vold. New York har nektet å sette inn Nasjonalgarden mot demonstrantene selv om Trump mener det er nødvendig for å stanse det han i en Twitter-melding omtaler som «skurker og tapere».

Borgermester Bill de Blasio får imidlertid kritikk av New Yorks guvernør Andrew Cuomo, som mener at byen har undervurdert situasjonen og ikke gjort jobben sin.

På Manhattan i New York er en rekke butikkfasader ødelagt etter mandagens hærverk og plyndringer. Nesten 700 er pågrepet, og de Blasio har forlenget portforbudet til å gjelde hele uken.

I New York City ble det også tirsdag meldt om enkelte plyndringer, men demonstrasjonene var stort sett fredeligere både her og i andre deler av landet enn dagen før. Næringsdrivende hadde spikret opp plater for å beskytte forretningene sine i frykt for at situasjonen skulle bli like ille som kvelden før. Mange mennesker ble værende i gatene etter at portforbudet trådte i kraft, og flere ble pågrepet.

Sperret park

Tusenvis av demonstranter ved Det hvite hus i Washington ble mandag jaget bort med tåregass, gummikuler og politifolk på hester slik at Trump skulle kunne spasere til en kirke og bli tatt bilde av sammen med sin datter og justisminister. Tirsdag stilte prester opp sammen med demonstranter ved kirken, der de ba og delte ut vannflasker.

Det ble også arrangert en ny stor demonstrasjon et kvartal unna Det hvite hus, der politifolk i tungt utstyr hadde tatt oppstilling bak et kjettinggjerde. Gjerdet var satt opp for å sperre adgangen til Lafayette Park, som ligger rett overfor Det hvite hus.

– I går kveld gikk det langt over hva jeg kan godta, sier Jessica DeMaio (40), som før første gang har sluttet seg til protestene.

– Å være her er bedre enn å være hjemme og føle seg maktesløs, sier hun.

Høflige demonstranter

Demonstrantene viste ingen tegn til å gå hjem da portforbudet trådte i kraft klokka 19 lokal tid, men til tross for advarsler om at politiet ville gå enda kraftigere til verks enn dagen før, var situasjonen mindre anspent.

Folkemengden forholdt seg rolig, nærmest høflig. På et tidspunkt buet folk til en demonstrant som klatret opp i en lysstolpe og tok ned et gateskilt. Vedkommende ble møtt med slagordet «Fredelig protest!»

Det var også demonstrasjoner i Los Angeles, Miami, St. Paul, Houston og en rekke andre byer. I Houston snakket politisjefen til demonstrantene og lovet reformer som skal sikre likebehandling for svarte og hvite i rettsvesenet.

Cirka tolv drept

I løpet av den siste uken er om lag tolv personer drept i forbindelse med protester og opptøyer, mens nesten 8.000 personer er pågrepet, ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AP.

Mandag ble fem politifolk skutt og såret. For den ene, som ble skutt i Las Vegas, er tilstanden alvorlig.

Guvernører og ordførere over hele landet, republikanere så vel som demokrater, har tatt avstand fra Trumps trussel om å sette inn hæren. Noen av dem sier det er unødvendig, mens andre stiller spørsmål ved om regjeringen har lov til å gripe inn på denne måten og peker på at det kan føre til en farlig opptrapping.

En ikke navngitt kilde i Det hvite hus sier at presidenten ikke har det travelt med å sette inn militæret, og at målet var å presse guvernørene til å utplassere flere medlemmer av Nasjonalgarden, en styrke som hver enkelt delstat har kontroll over.

Politimannen som presset kneet sitt mot halsen til George Floyd, Derek Chauvin, er pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Statsadvokat i Minnesota, Keith Ellison, sier at påtalemyndigheten arbeider raskt for å avgjøre om de tre andre politibetjentene som var til stede under pågripelsen, også skal siktes. Alle fire fikk sparken kort tid etter at Floyd døde.

(©NTB)