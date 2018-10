USAs golfkyst stålsetter seg i påvente av orkan

Orkanen Michael vokser seg stadig sterkere på vei mot Florida i USA. – Prognosene blir bare farligere, sier guvernør i delstaten.

Klokka 23 mandag kveld lokal tid hadde ekstremværet nådd orkans styrke med en vedvarende vindstyrke på 40 meter per sekund. Orkanen befinner seg for øyeblikket 724 kilometer sør for Apalachicola nordvest i Florida, og beveger seg med en hastighet på 19 kilometer i timen.

Ifølge det amerikanske orkansenteret kan Michael oppnå en styrke på opptil 49 meter per sekund tirsdag kveld og natt til onsdag, når den ventes å nå land nord i Florida i et område som kalles Big Bend.

– Livsfarlig

Guvernør Rick Scott i Florida sier orkanen kan bringe med seg livsfarlig vind, stormflo og kraftig regn. Han har erklært unntakstilstand i 35 av Floridas kommuner fra Big Bend til Tampa Bay, og advarer alle som er kystnær mot å evakuere inn i landet.

Mandag ettermiddag var det allerede lange køer ved bensinstasjoner og dagligvarebutikker med folk som ville sikre seg forsyninger i påvente av orkanen.

– La meg gjøre det klart: Orkanen Michael er en monsterstorm, og prognosene fortsetter å varsle at den blir enda farligere, sier Scott ifølge NBC News.

Trump gir støtte

Scott har utstedt 1.250 mannskaper fra nasjonalgarden, i tillegg til 30.000 i beredskap fra andre delstater. President Donald Trump sier regjeringen er forberedt på å ta alle nødvendige forholdsregler.

– Jeg sa til Rick Scott at vi er her for dere. Det ser ut som enda en stor en, men vi har håndtert disse bra, sa han mandag.

Ved Big Bend kan ekstremværet føre til stormflo på opptil 3,7 meter, i tillegg vil det kan falle rundt 30 centimeter regn. I nabodelstaten Alabama har guvernør Kay Ivey allerede erklært unntakstilstand for hele delstaten.

(©NTB)

