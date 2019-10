USAs handelsunderskudd øker igjen

USAs handelsunderskudd med omverdenen var på 500 milliarder kroner i august, en økning fra måneden før, viser tall fra myndighetene.

Tall fra handelsdepartementet i Washington viser at handelsunderskuddet i august økte med 1,6 prosent fra måneden før og endte på 54,9 milliarder dollar.

Eksporten økte rett nok med 0,2 prosent i august, men det hjalp ikke ettersom importen økte med 0,5 prosent.

President Donald Trump har gått til handelskrig mot Kina for å få ned handelsunderskuddet, og en liten trøst for ham er det at underskuddet med kineserne er på vei ned.

Fra juli til august falt USAs handelsunderskudd med Kina med 3,1 prosent, men endte likevel på 289 milliarder kroner. Siden årsskiftet har underskuddet med Kina falt med 11,4 prosent.

USAs samlede handelsunderskudd med omverdenen har i årets første åtte måneder vært på 3.900 milliarder kroner.

I samme periode i fjor var handelsunderskuddet på 3.643 milliarder kroner.

