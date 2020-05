USAs justisminister: Verken Obama eller Biden skal etterforskes

USAs justisminister William Barr venter ingen granskning av verken Barack Obama eller Joe Biden i kjølvannet av saken som handlet om russisk valgpåvirkning.

Barrs uttalelse kommer etter at president Donald Trump tok til orde for en granskning av sin forgjenger, som flere ganger har kommet med krass kritikk av Trump-administrasjonens koronahåndtering.

– Basert på den informasjonen vi har i dag, forventer jeg ikke at det vil føre til en etterforskning av noen av dem, sa Barr mandag.

Biden, som var Obamas visepresident, blir etter alt å dømme Trumps hovedutfordrer i høstens presidentvalg, og Barr sier han ønsker å få slutt på at USAs rettsvesen blir brukt til det han kaller «politiske etterforskninger», spesielt i et valgår.

– Det er svært viktig at vi får et valg der det amerikanske folket vil kunne velge mellom president Trump og visepresident Biden basert på en sterk debatt om politiske saker. Vi kan ikke la prosessen bli kapret av forsøk på å tromme sammen en etterforskning av noen av kandidatene, sier han.

Trump har gitt uttrykk for at Russland-etterforskningen var politisk motivert og at det var hans politiske motstandere som sto bak anklagene om at Russland forsøkte å påvirke valget for å øke Trumps vinnersjanser.

