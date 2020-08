USAs postsjef lover at poststemmer blir levert i tide

Sjefen for det amerikanske postvesenet USPS, Louis DeJoy, lover at postvesenet skal levere alle poststemmer i tide i presidentvalget i november.

DeJoy ble kalt inn til en høring i Kongressen etter at han innførte kontroversielle endringer i postvesenet. Han avviklet blant annet flere postkasser og postsorteringsmaskiner.

Flere politikere har sagt at de er bekymret for at tiltakene er politisk motivert og kan vanskeliggjøre bruken av poststemmer.

– Postvesenet vil levere hver eneste stemme som sendes inn i tide, sa DeJoy i høringen.

Uttalelsen kommer etter at USPS tidligere har sendt skriftlige advarsler om at leveringen av poststemmer kan bli forsinket.

