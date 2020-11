USAs president Donald Trump sier valget «langt fra er over»

Donald Trump sier presidentvalget «langt fra er over», selv om nyhetsbyrået AP og en rekke andre medier har erklært Joe Biden som vinner.

Trump nekter å kaste inn håndkleet og anklager sin motkandidat Joe Biden for å «jage etter å erklære seg som vinner», etter at alle de store TV-nettverkene i USA, inkludert Fox News, har erklært demokraten Biden som vinner av presidentvalget.

– Vi vet alle hvorfor Joe Biden skynder seg å gjøre seg til falsk vinner av valget, og hvorfor hans medieallierte prøver så hardt å hjelpe ham: De vil ikke at sannheten skal bli avslørt, sier Trump.

Trump sier at valget langt fra er over, og han understreker at flere av statene ikke har godkjent resultatene ennå, og at kampanjen hans varsler flere søksmål.

