USAs sentralbank holder styringsrenten uendret

Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten uendret i intervallet mellom 1,75 og 2 prosent, men økonomer tror renten heves igjen de neste månedene.

Renten ble sist satt opp i juni, da den ble hevet med 0,25 prosentpoeng.

I uttalelsen fra sentralbanken onsdag ble det rapportert om hurtig vekst i økonomien, lav ledighet og at inflasjonen nå har nådd sentralbanken mål på 2 prosent. Økonomieksperter mener dette er et tegn på at sentralbanken gradvis vil sette opp renten de kommende månedene, dersom økonomien holder seg sunn.

Banken varslet i juni fire rentehevinger dette året, opp fra tre i 2017. Økonomer venter at den neste hevingen vil komme i september, og en fjerde i desember.

(©NTB)

Mest sett siste uken