USAs sentralbank holder styringsrenten uendret

Styringsrenten i USA holdes uendret på mellom 2,25 og 2,5 prosent. Sentralbanksjefen sier argumentet for videre rentehevinger er «noe svekket».

– Jeg må se et behov for ytterligere hevinger, og en stor del av dette vil være økt inflasjon, sa Jerome Powell under en pressekonferanse onsdag.

Federal Reserves-sjefen uttalte også at sentralbanken skal være tålmodige angående framtidige rentehevinger og signaliserte at renten vil holdes uendret de kommende månedene.

Han sa også at Storbritannias skilsmisse fra EU kan få negative konsekvenser for USAs økonomi.

– Vi har overvåket brexitprosessen svært nøye over lang tid, sa Powell.

Han mener brexit vil føre til uroligheter som vil merkes også i den amerikanske økonomien.

I desember ble renten satt opp 0,25 prosentpoeng, som var den fjerde rentehevingen i 2018. Sentralbanken signaliserte da at det kunne ligge an til ytterligere to renteøkninger i 2019, men Powell tok tidligere i januar til orde for en mer forsiktig tilnærming.

Han sa da at han ønsket å ta hensyn til økonomiske bekymringer som preger markedet.

USAs president Donald Trump har vært svært kritisk til rentehevingene og har anklaget sentralbanken for å undergrave hans økonomiske politikk.

Powell avviser imidlertid at Trumps uttalelser innvirket på beslutningen om å holde renten uendret.

– VI kommer aldri til å hensyn til politiske faktorer, eller diskutere disse i vårt arbeid, sa Powell onsdag.

