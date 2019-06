USAs sentralbank lar renta bli liggende på stedet hvil

USAs sentralbank, Federal Reserve, lar renta ligge uendret, men fastslår samtidig at usikkerheten øker, noe som kan tyde på framtidige rentekutt.

Et av bankens styremedlemmer var uenig i sentralbankens avgjørelse. Vedkommende mente renta burde kuttes allerede nå for å holde økonomien i gang i usikre tider.

Også ved rentemøter tidligere i år har sentralbanken holdt renta uendret innenfor et intervall på 2,25 til 2,5 prosent. Renta har ligget på dette nivået siden desember.

Etter onsdagens rentemøte kunngjorde sentralbanken at inflasjonen vil fortsette å ligge lavt ut året og ende på under inflasjonsmålet på 2 prosent. Den varsler også at den er villig til å begynne med rentekutt hvis det trengs for å beskytte amerikansk økonomi mot handelskonflikter og andre trusler.

Banken peker også på at finansmarkedene forventer at inflasjonen vil avta, noe som skaper bekymring fordi det kan bli en selvoppfyllende profeti.

