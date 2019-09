USAs sentralbank senker styringsrenta

USAs sentralbank kutter som ventet styringsrenta og lover hensiktsmessige tiltak for å sikre økonomisk vekst. Det er det andre rentekuttet i USA på drøyt ti år.

Det var en splittet Federal Reserve som onsdag besluttet å kutte styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til intervallet 1,75 til 2 prosent. Tre av de ti medlemmene med stemmerett i sentralbankstyret stemte imot beslutningen. Det er tre år siden en beslutning er blitt tatt med så stor motstand i USAs sentralbank.

USAs økonomi er inne i sitt ellevte år med vekst og fremstår slitesterk, jobbmarkedet er fortsatt solid og privatforbruket stabilt.

Men økonomien rammes av president Donald Trumps handelskrig med Kina, en dempet vekst i verdensøkonomien og fallende industriproduksjon.

Usikkerhet

Selv om sentralbanken fortsatt tror at økonomien mest sannsynlig kommer til å fortsette å vokse, og at inflasjonen gradvis vil øke, påpekes det at det er usikkerhet knyttet til disse utsiktene.

Analytikere hadde på forhånd ventet at sentralbanken ville senke renta, men det var knyttet stor spenning til sentralbanksjef Jerome Powells uttalelser om rentebeslutningen onsdag kveld.

President Donald Trump har gjentatte ganger krevd større og raskere rentekutt fra den amerikanske sentralbanken, og han er ikke fornøyd med onsdagens kutt.

– Jay Powell og Federal Reserve mislyktes igjen. Ingen ryggrad, ingen fornuft, ingen visjon! En fryktelig kommunikator, tvitrer presidenten kort tid etter sentralbankens kunngjøring.

Trumps innblanding

Også i slutten av juli ble renta senket, og dette var det første rentekuttet i USA siden finanskrisen i 2008. I fjor økte sentralbanken renta fire ganger.

Trump har gjentatte ganger anklaget Jerome Powell for å undergrave hans økonomiske politikk, som preges av skattekutt, deregulering, høyere statsgjeld og internasjonale handelskonflikter på flere fronter.

Presidentens åpne kritikk har vakt bekymring fordi sentralbanken er en uavhengig instans og ikke skal gi etter for politisk press.