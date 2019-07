USAs sentralbanksjef åpner for rentekutt

USAs sentralbanksjef Jerome Powell sier at usikkerhet rundt handelskonflikter og den globale veksten styrker argumentene for å kutte styringsrenta.

– Det virker som at usikkerhetene rundt handelsuro og bekymringer om verdensøkonomiens styrke fortsetter å tynge fremtidsutsiktene til den amerikanske økonomien, sa Powell onsdag i en tale til Representantenes hus.

Ifølge ham er det mange i sentralbanken som mener argumentene er blitt styrket på grunn av gryende «tverrstrømminger» i økonomien. Powell trakk fram at inflasjonen forblir dempet, og at det er en risiko for at den svake inflasjonen vil vedvare lenger enn man for øyeblikket forventer.

Powells uttalelse fikk umiddelbar innvirkning på børsene i New York, der de tre viktigste indeksene skjøt til værs og oversteg sine tidligere rekordnoteringer.

Kinesisk og europeisk nedgang

Powell sa at nedgang i Kina og Europa fører til bekymring for at den svake globale veksten kan få ringvirkninger for den amerikanske økonomien.

USA så en sterk oppgang på 3,1 prosent i årets første kvartal, men Powell påpeker at mye av veksten baserte seg på eksport, som ikke vanligvis er troverdige indikatorer på stadig vekst.

Trump-press

Styringsrenta ble økt ni ganger i oppgangstiden mellom 2015 og 2018, sist i desember i fjor. Men i juni antydet sentralbanken muligheten for rentekutt.

Powell sa ikke eksplisitt i tirsdagens tale at renta ville kuttes, men påpekte at sentralbanken i juni kunngjorde at den ville gjøre «passende» tiltak for å opprettholde oppgangskonjunkturen.

President Donald Trump har i månedsvis forsøkt å presse sentralbanken til å kutte renta for å stimulere økonomien. Gjentatte ganger har han kritisert Powell både på Twitter og i kommentarer gitt til pressen.

