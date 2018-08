USAs sentralbanksjef spår flere renteøkninger

USAs sentralbanksjef Jerome Powell ser ingen tegn på overoppheting i amerikansk økonomi og varsler flere renteøkninger dersom veksten forblir sterk.

Det var knyttet store forventninger til Powells tale fredag etter at Donald Trump gjentok kritikken av sentralbankens renteøkninger, som presidenten mener undergraver forsøk på å styrke økonomien.

Sentralbanksjefen svarte ikke direkte på kritikken under den årlige samlingen av økonomer og sentralbanktopper i delstaten Wyoming.

Men han påpekte at USAs sentralbank vil gjøre alt som skal til for økonomien, for å stagge inflasjon eller i møte med en eventuell ny krise.

(©NTB)

Mest sett siste uken