Barer, nattklubber og massasjesalonger stenges lørdag i Bangkok i et forsøk på å hindre smittespredning.

I tillegg må restaurantene stanse alkoholserveringen i den thailandske hovedstaden. Også treningssentre og boksearenaer må stenge dørene.

Tidligere i år så det ut til at Thailand hadde klart å begrense spredningen av koronaviruset. Færre enn 4.000 tilfeller var samlet sett blitt registrert i november.

Etter et smitteutbrudd på et marked ble imidlertid landet rammet av en ny smittebølge i desember. Det samlede antallet smittetilfeller har nå økt til over 7.300.

(©NTB)

