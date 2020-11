Utfordrer vant første valgomgang i Moldova

EU-vennlige Maia Sandu fikk 36,2 prosent av stemmene i søndagens presidentvalg i Moldova. I andre omgang står det mellom henne og president Igor Dodon.

Ifølge landets valgkommisjon fikk russiskvennlige Dodon 32,6 prosents oppslutning. Totalt hadde velgerne åtte kandidater de kunne stemme på. Ettersom ingen av dem fikk flertall, går Sandu og Dodon videre til en ny runde om to uker.

– Velgerne har vist at det gode kan vinne fram. Vi har sjansen til å få Moldova på rett spor og sammen bygge en fungerende stat som virker for alle borgere, sier 48 år gamle Sandu.

Også i 2016 møttes de to kandidatene til en andre valgomgang. Dodon sier han er overbevist om at han kommer til gjenta bedriften fra fire år tilbake.

– Vi kan ikke tillate at landet destabiliseres eller at statsoverhodet blir en nikkedukke for utenlandske interesser, sier 45-åringen.

Den tidligere sovjetrepublikken ligger klemt mellom Ukraina og EU-medlemmet Romania. Landet har lenge vært delt mellom dem som vil nærme seg EU, og dem som ser til Russland. Dodon er blant sistnevnte og har søkt mot Russland for støtte til Moldova, som de siste årene har vært på randen av økonomisk kollaps.

Sandu var statsminister i flere måneder i Dodons første periode, men måtte gå etter et mistillitsforslag. Hun mener tettere integrering med EU er veien ut av det økonomiske uføret.

