Utlover dusør for bortført dollarmilliardær Mohammed Dewji

Trebarnsfaren og mangemilliardæren ble bortført av maskerte, væpnede menn forrige torsdag.

Familien til den bortførte mangemilliardæren Mohammed Dewji, har nå utlovet en dusør på én milliard tanzaniansk shilling for at 43-åringen skal komme trygt til rette.

Det tilsvarer snaut 3,6 millioner kroner. Dewji ble bortført av væpnende menn i Dar-es-Salaam i Tanzania torsdag forrige uke.

Motivet for bortføringen er ennå ikke kjent. Politiet har opplyst til CNN at det så langt ikke har kommet noe krav om løsepenger fra gjerningspersonene.

- Familien tilbyr en dusør på en milliard shilling til enhver person som har informasjon om hvor sønnen vår er, sa familiens talsperson og milliardærens onkel, Azim Dewji, på en pressekonferanse mandag.

Familien lover at all informasjon om bortføringen vil bli håndtert på konfidensielt vis.

Enorm kjendisstatus

Dewji har en estimert formue på 1,5 milliarder dollar, noe som utgjør 12 milliarder kroner, skriver The Times. Han er den yngste milliardæren i Afrika.

Dewji er gift og har tre barn. Han er kjent for å bevege seg rundt uten sikkerhetsvakter, til tross for den store bortføringstrusselen i Afrika, skriver The Guardian.

Dewji skal ha en enorm kjendisstatus i hjemlandet Tanzania.

Milliardæren var på vei inn på et treningsstudio i Dar-es-Salaam da han ble bortført av maskerte menn.

- Foreløpig informasjon tyder på at han ble bortført av hvite som kom i to biler, opplyste guvernør Paul Makonda i forrige uke.

Mohammed Dewji

20 pågrepet

Politisjefen i Dar-es-Salaam, Lazaro Mambosasa, antyder at utenlandske kriminelle kan stå bak bortføringen og forteller at de avfyrte skudd i lufta før de kastet Dewji inn i en bil og forsvant fra stedet.

Mer enn 20 personer er blitt pågrepet i forbindelse med etterforskingssaken.

- Politiet vil ikke gi seg før synderne er tatt, forsikrer landets innenriksminister Kangi Lugola i en uttalelse.

Prydet forsiden til Forbes

Dewji ble født i Tanzania og studerte ved Georgetown-universitetet i USA. Han var også representant i Tanzanias nasjonalforsamling fra 2005 til 2015.

I 2013 prydet han forsiden til Forbes, og to år etter utropte de ham til årets mann i Afrika. Ifølge tidsskriftet er Dewji i dag Afrikas 17. rikeste.

