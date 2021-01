Utreiseforbud i to kinesiske byer for å bekjempe smitteutbrudd

Innbyggerne i to kinesiske byer har fått forbud mot å reise ut. Tiltaket er et forsøk på å stanse et smitteutbrudd i byene.

Shijiazhuang og Xingtai ligger sør for Beijing i Hebei-provinsen. Den siste tiden er det registrert drøyt 300 smittetilfeller i regionen, det største utbruddet i Kina på et halvt år. For å hindre utbruddet i å spre seg får ikke de 11 millioner innbyggerne i Shijiazhuang og omegn forlate området. Det samme gjelder Xingtai, som har rundt 7 millioner innbyggere. I Beijing er det innført krav om negativ test ved innreise for folk fra fire fylker i Hebei og femten fylker i området rundt hovedstaden. (©NTB) Reklame Her kan du levere Eurojackpot Medisin/Helse

Medisin/Helse

Sykdom