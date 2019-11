Utrykning til «mistenkelig situasjon» på Schiphol

En stor utrykning er satt i gang til en «mistenkelig situasjon» på Amsterdams flyplass Schiphol, melder flere medier.

Så langt er lite kjent om hendelsen. Landets gendarmeri opplyser i en Twitter-melding at deres styrker undersøker en hendelse om bord på et fly, og varsler at det vil bli lagt ut ytterligere informasjon.

Den samme meldingen er lagt ut på flyplassens Twitter-konto.

Det meldes om sirener og utrykning med flere ambulanser. Et ambulansehelikopter har også rykket ut, melder den nederlandske avisen De Telegraaf.