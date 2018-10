Utsatt valg i gang i angrepsrammet provins i Afghanistan

Innbyggere i Kandahar-provinsen i Afghanistan går til valgurnene etter at valget der ble utsatt med en uke grunnet et Taliban-angrep.

Valget på ny nasjonalforsamling i Afghanistan skulle egentlig være ferdig lørdag forrige uke, men i hele 20 av landets 34 provinser raste det kamper mellom Taliban og regjeringsstyrker.

Likevel gikk valget som planlagt i nesten alle provinsene unntatt Kandahar, som besluttet å utsette valget da provinsens politisjef Abdul Raziq ble drept, og NATO-toppen Scott Miller så vidt unngikk samme skjebne. Provinsen var inntil 2001 Talibans høyborg.

Klokken 7 lørdag morgen lokal tid (4.30 norsk tid) kunne innbyggerne i Kandahar endelig gå til urnene for å avgi sin stemme.

Myndighetene i provinsen har iverksatt tunge sikkerhetstiltak for å sørge for at de 522.000 stemmeberettigede i Kandahar kommer seg trygt fram til de 173 valglokalene i provinsen.

Nasjonalforsamlingsvalget i Afghanistan er det første siden NATO-offensiven i landet sluttet i 2014.

Valgprosessen i provinsene som holdt valg forrige uke var preget av uregelmessigheter, tekniske problemer og mangel på valgmateriale. I tillegg gjennomførte Taliban flere rakett- og bombeangrep rundt om i Afghanistan.

Valget heller ikke ferdig avviklet i Ghazni-provinsen, grunnet en lokal krangel om oppdelingen av valgkretsene.

(©NTB)

Mest sett siste uken