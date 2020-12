Utvalg: Helsearbeidere og eldre i USA bør vaksineres først

Helsearbeidere og beboere på sykehjem bør være de første som får en koronavaksine i USA når tilgangen på vaksinen er begrenset.

Det er konklusjonen til et utvalg nedsatt av smittevernbyrået Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA.

De to gruppene utgjør om lag 24 millioner av USAs 330 millioner innbyggere.

Utvalget stemte for det ikke-bindende forslaget med 13 mot 1 stemmer. Rådet blir gitt til delstater og lokale helsemyndigheter dersom det amerikanske mat- og medisintilsynet FDA godkjenner bruken av koronavaksiner.

FDA skal avholde møter 10. og 17. desember for å diskutere søknadene til henholdsvis Pfizer og BioNTech og Moderna.

(©NTB)

