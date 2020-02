Uvær i Danmark – fireåring livstruende skadd

En fire år gammel jente i Danmark er kritisk skadd etter at hun ble truffet av et tre som blåste over ende i uværet som herjer landet.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Treet veltet over en parkeringsplass utenfor en svømmehall i Nykøbing Sjælland, og også jentas mor ble truffet av treet, melder danske medier. Moren ble ikke alvorlig skadd. Et kraftig uvær med voldsomme vindkast har herjet over Danmark og Sverige i helgen. Værsystemet er det samme som uværet Dennis som har gjort stor skade i Storbritannia i helgen. Søndag kom det melding om at en mann mistet livet i Wales. Lørdag ble to andre personer funnet omkommet i Storbritannia. (©NTB)

Reklame Opptil 60 prosent på langrennsbekledning