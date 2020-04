Vaksine-stiftelse frykter meslingutbrudd som følge av koronatiltak

Nesten halvparten av verdens befolkning er blitt bedt om å holde seg hjemme som følge av spredningen av koronaviruset. Dermed uteblir mange fra vaksinering.

Store vaksineringstilstelninger blir også avlyst, for eksempel i det sørlige Afrika. Både barn og voksne vil dermed ikke bli vaksinert for dødelige sykdommer.

Seth Berkley, som er sjef for stiftelsen Gavi Vaccine Alliance, frykter det kan føre til spredning av andre sykdommer enn covid-19.

– Meslinger er trolig nummer én på min bekymringsliste nå, sier han.

Meslinger er en svært smittsom og noen ganger dødelig virusinfeksjon. Sykdommen har hatt vekst de siste årene etter å ha vært nesten utryddet.

Stiftelsen, som ble startet av Bill og Melinda Gates, skaffer vaksiner for en rekke sykdommer til barn som bor i utviklingsland.

Mer enn 140.000 mennesker døde av meslinger i 2018. Den store majoriteten av dødsfallene skjedde i fattige land sør for Sahara i Afrika.

Rutinemessig vaksinering er alltid svært viktig, men er spesielt viktig i en slik tid, sier Berkley. For hvis et annet utbrudd skjer, vil det føre til at helsevesenet trolig ikke vil klare å hjelpe alle.

