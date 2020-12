Vaksineleveranser til fattige land ventes tidlig neste år

WHO opplyser at verdens mellom- og lavinntektsland vil få de første leveransene av covid-19-vaksiner i løpet av første kvartal 2021.

– Lyset i enden av tunnelen er blitt litt sterkere, sier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdens helseorganisasjon (WHO).

På en pressekonferanse om vaksinesamarbeidet Covax ble det fredag opplyst at WHO har fått på plass avtaler som sikrer nesten to milliarder vaksinedoser. De 190 landene som er en del av Covax kan få vaksine til sårbare grupper i løpet av første halvår 2021.

De første leveransene til lav- og mellominntektsland er altså ventet allerede i løpet av første kvartal.

– Dette er et bevis på at verden lærte en viktig lekse av H1N1-pandemien i 2009. Vi kan nå begynne å høste fruktene av vår innsats innen forskning og utvikling, sier direktør Richard Hatchett i CEPI et samarbeid mot pandemier.

– Utfordringen med å distribuere vaksiner, fullføre utviklingen av lovende vaksinekandidater og få slutt på den akutte fasen av pandemien, ligger foran oss, minner han om.

(©NTB)

