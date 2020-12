Valg i Den sentralafrikanske republikk

Søndag morgen åpnet stemmelokalene i Den sentralafrikanske republikk. Samtidig er det konfliktpregede landet preget av et nytt opprør.

Journalister fra nyhetsbyrået AFP meldte at lokalene i hovedstaden Bangui åpnet 50 minutter for sent. Årsaken var at valgmateriell var forsinket.

Kun en liten andel av befolkningen antas å kunne avlegge frie og uavhengige stemmer ettersom rundt to tredeler av landet er styrt av opprørsgrupper.

Tre av disse dannet for ni dager siden og dannet Koalisjonen av patrioter for endring (CPC). Disse har varslet at de er imot valget som avholdes søndag.

Foreløpig har de blitt holdt i sjakk av FN-soldater, rwandiske soldater og russiske paramilitære styrker.

