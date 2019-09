Valgdagsmålinger viser dødt løp i Israel

Statsminister Benjamin Netanyahu og hans allierte har ifølge valgdagsmålinger i Israel ikke klart å sikre seg flertall i nasjonalforsamlingen.

Målingene publisert av israelske medier viser nærmest dødt løp mellom Netanyahus høyreparti Likud og utfordreren Benny Gantz' fellesliste Blått og hvitt.

Israelske valgdagsmålinger har tidligere vist seg å være relativt upålitelige. Men hvis de skulle stemme denne gangen, står enten Netanyahu eller Gantz foran tøffe forhandlinger om å danne en ny koalisjonsregjering.

De offisielle resultatene er ventet å være klare onsdag.

Både Likud og Blått og hvitt ligger ifølge tre separate valgdagsmålinger fra israelsk TV an til å få mellom 31 og 34 plasser i nasjonalforsamlingen Knesset.

På to av målingene er Gantz' sentrumsallianse marginalt størst, mens en tredje måling gir Likud og Blått og hvitt 32 plasser hver i Knesset, skriver den israelske avisa Haaretz.

Jokeren

Ingen av dem kontrollerer et flertall i forsamlingen uten støtte fra tidligere forsvarsminister Avigdor Liebermans nasjonalistparti Yisrael Beiteinu.

Lieberman satte kjepper i hjulene for Netanyahus forsøk på å danne regjering ved valget i april. Partiet ligger på valgdagsmålingene an til å få mellom 8 og 10 plasser og kan dermed bli valgets store joker. Netanyahu hadde håpet på å sikre flertall sammen med allierte partier på høyresiden, slik at han kunne sikre immunitet fra en varslet korrupsjonstiltale.

Også ved forrige valg i april viste valgdagsmålinger dødt løp, men Netanyahus høyreparti Likud gikk seirende ut av valget og fikk 35 av de 120 plassene i Knesset.

Verneplikt

Støtten fra de høyrenasjonalistiske og ultraortodokse partiene var imidlertid ikke nok til at Likud på nytt kunne danne en styringsdyktig koalisjonsregjering etter at Lieberman og hans parti sa nei. Lieberman krever at ultraortodokse må avtjene verneplikt på lik linje med andre israelere, noe flere av Likuds støttepartier nekter å gå med på.

6,4 millioner israelere var stemmeberettiget da nyvalget ble holdt tirsdag. De rundt 2,5 millioner palestinerne som lever på den israelskokkuperte Vestbredden, har ikke stemmerett.

Det er et skjebnevalg både for palestinerne og for Netanyahu. 69-åringen har i valgkampen lovet å annektere Jordan-dalen, deler av Dødehavet og samtlige bosetninger på Vestbredden.

Straffeforfølgelse

Løftene var et åpenbart forsøk på å samle mer støtte blant høyrenasjonalistene, i håp om at de til takk skal la ham styre videre og sikre ham immunitet mot straffeforfølgelse.

Israels riksadvokat Avichai Mandelblit har konkludert med at Netanyahu bør tiltales for bestikkelse, bedrageri og økonomisk utroskap, men har satt saken på vent til over valget.

Dersom Netanyahu skulle tape valget, ender han ifølge israelske analytikere trolig i fengsel.

– President Donald Trump sa i går at det blir et jevnt valg. Jeg kan garantere at det vil bli svært jevnt, sa Netanyahu da han avga stemme i morgentimene og oppfordret israelerne til å gjøre det samme.

– I dag stemmer vi for endring. Vi kommer til å lykkes med å bringe håp, uten korrupsjon og ekstremisme, sa Gantz da han avga stemme.

Folkerettsbrudd

FN, EU og land som Norge har reagert sterkt på Netanyahus løfte om å annektere områdene som ble okkupert i 1967.

– Slike unilaterale handlinger vil utgjøre et klart brudd på folkeretten og vil undergrave betingelsene for en varig tostatsløsning. Det vil også kunne ha en destabiliserende effekt på sikkerhetssituasjonen i regionen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Onsdag tar hun imot palestinernes president Mahmoud Abbas, som har gjort det klart at Oslo-avtalen fra 1993 er død dersom Netanyahu gjør alvor av annekteringen.